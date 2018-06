Goldman: nafta hind hakkab tõusma

Goldman Sachsi investeeringute haldamise divisjon soovitab klientidel osta nii naftat kui ka naelsterlingut, vahendab Reuters.

„Me näeme, et nafta hindadel on veel tõusuruumi,“ ütles divisjoni investeeringute juht Sharmin Mossavar-Rahmani. Grupp pakub suurte portfellidega jae- ja institutsionaalsetele klientidele investeerimisteenuseid.

Ta oli positiivne ka Briti naela suhtes. Rahmani hinnangul on ilmunud märgid, et Inglise Keskpank hakkab peagi intressimäärasid tõstma. See võib valuuta taastuma panna. Alates aprilllist on nael dollarisse odavnenud 8 protsenti.

„Praegu on tõusupotentsiaal 10 protsenti,“ ütles Rahmani, kes lisas, et tema kolleegide hinnangul võiks kurss tõusta järgmise 12 kuu jooksul 1,41-1,42 dollarini. See oleneb aga omakorda sellest, kui kiiresti Inglise Keskpank intresse tõstab.

Goldmani investeeringute haldamise divisjon on investeerimispanga peamistest tegevustest eraldi.