Hiina jüaan kuue kuu põhjas

Hiina jüaan kukkus psühholoogiliselt tähtsast toetustasemest allapoole ja jõudis kuue kuu madalaima tasemeni, kirjutab CNBC.

Hiina Keskpank langetas jüaani keskmist fikseerimiskurssi juba kuuendat päeva järjest. Tänase päevaga alandati kurssi kokku 0,6 protsenti, 6,557 dollarini jüaani kohta.

Tegemist on madalaima tasemega alates 25. detsembrist. Ühtlasi on see kõige suurem langus alates 9. jaanuarist. Mitu analüütikut spekuleerib, et Hiina Keskpank tahab vaikselt jüaani väärtust vähendada.

"Hiina Keskpank võib lubada mõõdukat odavnemist. Kui asi väga hulluks läheb, siis tõmmatakse tagasi. Seda tasakaalu on aga raske leida. Märkimisväärse languse toimumise tõenäosus on kasvanud," ütlesid Capital Economicsi analüütikud.

Jüaani spot-kurss (tehingu hetkel kehtiv kurss – toim) jõudis varase kauplemise ajal 6,6 dollarini. Vahepeal jõudis kurss ka 6,6159 dollarini, mis on madalaim tase alates 2017. aasta 19. detsembrist.

Tõsi, võrreldes aasta algusega on jüaan siiski tugevnenud.