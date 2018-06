Nafta hinnatõusu toetavad mitmed faktorid

Pakkumise seotud probleemid Kanadas, USA naftavarude langemine ning ebakindlus Liibüa ekspordi pärast on täna nafta hinna tõusma pannud, vahendab Reuters.

Brenti toornafta on täna kallinenud 65 sendi võrra, 76,96 dollarini barrelist. WTI toornafta barrelihind tõusis samuti 65 sendi võrra, 71,18 dollarini.

„Fundamentaalnäitajad on järgmise kuue kuu jooksul nafta hinda toetamas,“ ütles BNP Paribase naftastrateeg Harry Tchilinguirian. „Me ei oleks üllatunud, kui Brent tõuseks uuesti üle 80 dollari barrelist.“

Kanada naftatootjal Syncrudel on praegu probleeme tootmisega – selle tõttu on nende päevane naftatootmine vähenenud 350 000 barreli võrra päevas. Tootmise taastamine ning parandustööd võtavad aega vähemalt kuu aega.

Kanada ekspordi langus on aidanud Põhja-Ameerika pakkumist vähendada. Selle tõttu on vähenenud ka USA naftavarud, ütlevad analüütikud.

Ühendriikide Petrooleumi Instituut teatas, et 22. juunil lõppenud nädalal langesid USA naftavarud 9,2 miljoni barreli võrra, mida oli oodatust tunduvalt rohkem. Reutersi küsitletud analüütikud ootasid 2,6 miljoni barreli suurust langust.

Tootmisega on probleeme ka Aafrikas ja Lähis-Idas. Liibüas on probleeme mässulistega ning pole teada, kes hakkab riigis eksporti kontrollima. Iraani eksport on samuti küsimärgi all. USA on teatanud kõigile riikidele, et alates novembrist peaks naftaimpordi Iraanist lõpetama.