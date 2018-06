Argentina 100-aastase võlakirja tootlus aina tõuseb

Argentina kriisi äärel kõikuv majandus on viinud riigi mullu väljastatud sajandivõlakirja tootluse aastaga ligi 8 protsendilt 9,31 protsendile, kirjutab Bloomberg.

Argentina möödunud juunis emiteeritud võlakirju on algusest peale peetud üpris riskantseks investeeringuks, arvestades, et viimase saja aasta jooksul on see Ladina-Ameerika riik end maksejõuetuks tunnistanud tervelt kuuel korral. Mulluse 2,75 miljardi dollarise emissiooni ajal paelus madalate intressimäärade poolt rusutud investoreid aga pigem väärtpaberi pakutav priske tootlus. Aasta hiljem on tootlus (võlakirja odavnemise tõttu) veelgi kasvanud, peegeldades Argentina majanduse ja riigi maksevõime üha ebakindlamat seisu.