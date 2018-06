USA suurpangad läbisid edukalt stressitesti, Deutsche Bank mitte

34 USA panka läbisid edukalt Föderaalreservi iga-aastase pankade stressitesti teise vooru, mis käsitles kapitali jaotamist aktsionäridele. Samal ajal Deutsche Banki USA tütarettevõte testi ei läbinud, vahendab Reuters.

USA pankade aktsiate hinnad täna tõusevad, kui Föderaalreservi stressitesti teine voor oli pankade jaoks üldiselt edukas. Nii on Wells Fargo aktsia hind täna tõusnud üle 4%, Citigroupi aktsia on 1,2% plussis, Regions Financial +0,9%. Nimetatud ning mitmed teised pangad teatasid peale stressitesti tulemuste teavitamist ka dividendide tõstmisest ning aktsiate tagasiostuprogrammi suurendamisest.

Morgan Stanley ja Goldman Sachsi kapitali juhtimise programm sai Föderaalreservilt vaid tingimusliku heakskiidu. Mõlemad pangad olid kannatada saanud seoses eelmise aasta lõpus tehtud muudatustele USA maksuseaduses. Nende pankade kapitali jaotamise maht peab Föderaalreservi sõnul jääma eelmiste aastate tasemele.

Samal ajal oli Föderaalreservi nõukogu ühehäälselt vastu Deutsche Banki USA üksuse kapitali juhtimise strateegiale. Deutsche Banki USA üksus läbis eelmisel nädalal stressitesti esimese vooru, mis mõõtis omakapitali tasemete vastupidavust tõsise majanduslanguse korral. Kuid neljapäevane teine test keskendus sellele, kuidas panga kapital peab tõsise majanduslanguse korral vastu dividendide väljamaksetele ja investeeringutele.

Föderaalreserv ütles pressiteates, et murekohtadeks on Deutsche Banki kapitali planeerimise protsessi kontrollimise nõrkus ning suured kahtlused eeldustes, mille järgi prognoosib pank käivet ja kahjumeid stressitingimustes.

Kuigi USA stressitestist läbikukkumine ei mõjuta tõenäoliselt panga võimet maksta aktsionäridele dividende, nõuab see Deutsche Bankilt suuri investeeringuid tehnoloogiasse, riskijuhtimisse ja personalile. Samuti tähendab see, et pangal ei ole ilma Föderaalreservi nõusolekuta võimalik oma Saksa emaettevõttele kasumijaotist teha, mis Reutersi hinnangul võib omakorda tähendada, et Deutsche Bank vähendab USA-s teatud määral äritegevust.

Deutsche Bank sõnas omapoolses avalduses, et on teinud olulisi investeeringuid kapitaliplaneerimise võimekuse tõstmiseks ning USA tütarettevõtte kontrollide ja infrastruktuuri parandamiseks ning plaanib ka edaspidi regulaatoritega koostööd teha, et neid võimekusi tõsta.

Deutsche Banki aktsia on USA turul täna 2,2% plussis 10,7 dollari peal. Samal ajal on Deutsche Banki aktsia langenud käesoleval aastal 45%.