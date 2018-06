Viis sündmust Balti börsidel

Suvest hoolimata toimub Balti börsidel nii mõndagi. Alljärgnev on valik viiest värskest sündmusest.

1) Silvano Fashion Groupi aktsionäride koosolekul kinnitati neljapäeval dividend ja aktsiakapitali vähendamine, ühtekokku 0,4 euro ulatuses. Pesutootja aktsiakapitali vähendatakse 0,3 eurolt 0,1 eurole aktsia kohta, aktsiate endi arv ei muutu.

2) Tallinna Sadam tahab Muuga alale elu sisse puhuda.

3) Läti autolaenude pakkuja Mogo andis Frankfurdi börsil välja 50 miljoni euro eest võlakirju. Täpsemalt oli võlakirjade emiteerijaks holdingettevõte Mogo Finance. Tegu on neljaaastaste võlakirjadega, mille aastane intress on 9,5%. Kauplema hakkavad nad Frankfurdi börsil 11. juulil ning börsiteatest selgub, et Mogo võlakirjad märgiti pakkumisel „mugavalt“ üle.

4) Läti ravimifirma Grindeks ostis Slovakkia farmaatsiafirma HBM Pharma 18,2 miljoni euro eest. Nüüd on Grindeksil ärid kokku kolmes riigis: Lätis, Eestis (Tallinn Pharmaceutical Plant) ja Slovakkias.

5) Läti laevaremondiettevõte Tosmares kugubuvetava teatas, et ei saa pidada aktsionäride koosolekut, sest vana raamatupidaja on läinud, uus pole end veel sisse elanud ja hiljuti toimus elektrikatkestus, mille nahka läks palju andmeid. Seepärast pole ettevõte esitanud ka esimese kvartali aruannet ja Nasdaq on firma erilise jälgimise alla võtnud.