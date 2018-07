Micron pani skeptikutel suu kinni

Ainult tellijale

Kiibitootja Micron Technology tõestas eelmisel nädalal skeptikutele, et ettevõte on võimeline oma kasvutempot hoidma ning kiibituru tugevus pole ajutine nähtus, vahendab MarketWatch.

Micron teatas eelmise nädala kolmapäeval oma kvartalitulemused – nii käive kui ka kasum olid oodatust paremad ning ettevõte on vaatab tulevikku optimistlikult. Microni juhid usuvad, et nõudlus kiipide järele ja nende hind kasvavad ka edaspidi.

Pärast Microni finantsjuhi prognooside avaldamist hakkas aktsia tõusma. Tänavu on Microni aktsia kallinenud 18 protsenti. S&P 500 indeks on samal ajal tõusnud 1 protsendi.

Kartused on üleliigsed?

Microni uus prognoos on väga tähtis, sest see esitas väljakutse suurimale kartusele, mis Microni aktsionäre kummitab.

Nimelt kardetakse, et praegune tugev nõudluse kiipide järele kaob peagi ära. On mitu põhjust, miks see võiks juhtuda. Üks on see, et nutitelefonide nõudlus küllastub – müük Hiinas juba langeb.

Lisaks sellele ostavad ettevõtted praegu kiipe kokku, et ennast hinnatõusu vastu kindlustada. Kui nõudlus ja pakkumine aga tasakaalu jõuavad, võivad hinnad suurte varude tõttu järsult langeda.

Microni tegevjuht Sanjay Mehrotra lükkas need stsenaariumid kolmapäeval ümber. Ta püüdis investoreid veenda, et kiipide müük ei ole tsükliline ning nõudlus püsib.

„Me näeme, et nõudlus DRAM-kiipide järele püsib tugev – nii andmekeskuste, mobiilide kui ka graafika puhul,“ ütles Mehrotra eelmisel nädalal antud intervjuus. „Kõik need kasutusvaldkonnad on väga hajutatud ning tehisintellekti, kõrge resolutsiooniga piltide ja liitreaalsuse trend tagavad nõudluse kasvu. Mälu on nende tehnoloogiate puhul väga vaja.“

Analüütikud jätuvalt skeptilised

Paljud analüütikud püüavad aru saada, millal praegune kiipide tsükkel läbi saab. Tehnoloogiafirma Apple ja mitmed analüütikud on prognoosinud, et see võib juhtuda juba selle aasta teises pooles.

Teine kuum teema on Microni tegevus NAND-välkmäluturul. Microni välkmälude müük pole kehvemaks muutunud vaatamata sellele, et konkurentidel on olukord raskemaks läinud.

„On ilmunud mitu raportit, millest on selgunud, et Microni suurimal konkurendil on NANDiäris hinnad langenud. Raske on aru saada, miks Micronil see äri nõrkust ei näita,“ ütles Nomura Securitiesi analüütik Romit Shah.

Mehrotra ütles, et Micron müüb rohkem kõrgema hinnaga lahendusi ning pakette, kus on rohkem NAND-kiipe. „See aitab hinnad tervislikul tasemel hoida.“

„Me ei näe ka seda, et keegi kiipe palju kokku ostaks. Aga pilveteenustega seotud nõudlus kasvab edasi,“ ütles tegevjuht ja lisas, et suur osa pilveteenuste pakkujate kapitalikulutustest tehakse just varundamise ja mälu peale.

Mehtrora püüab investoritele öelda, et mäluturg ei ole enam tsükliline äri ning tööstus on vahepeal muutunud. Kuna Micron on tulemustega seda tõestanud, siis on praegu sellele raske vastu vaielda.