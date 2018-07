USA kaubanduskoda alustab tariifide vastast kampaaniat

USA Kaubanduskoda, mis on USA suurim ärilobigrupp ning tavapäraselt Vabariikliku partei lähedane liitlane, alustab esmaspäeval kampaaniat Trumpi tollitariifide poliitika vastu, vahendab Reuters.

Uus kampaania pakub analüütilist pilti sellest, kui suur on igale USA osariigile osaks saav rahanduslik löök, kui teised riigid vastavad omapoolsete vastusammudega USA tollitariifidele. USA Kaubanduskoja analüüs toob välja, et Trump riskeerib globaalse kaubandussõja vallapäästmisega, mis lööb USA tarbijate rahakoti pihta.

Analüüs näitab, et näiteks Texase osariigis võib mõju alla sattuda 3,9 miljardi dollari ulatuses kaupa, sh 1,6 miljardit Mehhikosse minev kaup ning Hiinasse minev kaup 1,4 miljardi dollari väärtuses. Texasest saadetakse igal aastal Mehhikosse liha 321 miljoni dollari eest ning Hiinasse teraviljasorgot 494 miljoni dollari eest.

Kaubanduskoja president Tom Donohue ütles Reutersile, et „USA praegune valitsus ähvardab kahjustada majanduslikku arengut, mille saavutamiseks on nad nii palju vaeva näinud. Me peaksime saavutama vaba ja õiglase kaubanduse, kuid see ei ole õige viis seda teha.“

USA Kaubanduskoda, millel on 3 miljonit liiget, on ajalooliselt toetanud Vabariikliku partei presidente ning on kiitnud Trumpi ettevõtte tulumaksu vähendamise eest, kuid viimasel ajal kasvanud kaubanduspinged on nad pannud presidendiga erinevale positsioonile.