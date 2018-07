Morgan Stanley prognoosib nafta hinnatõusu

Nafta hind tõuseb käesoleva aasta teises pooles rohkem, kui on varem prognoositud, kuna Trumpi valitsus plaanib Iraani naftaekspordi täielikult turult välja tõrjuda ning Liibüa ja Angola toodang langeb oodatust enam, teatab Morgan Stanley analüütik CNBC vahendusel.

USA panga Morgan Stanley naftasektori analüütik prognoosib, et Brenti toornafta hind tõuseb aasta teises pooles keskmiselt 85 dollarini barrelist, mis on 7,5 dollari võrra kõrgem nende varasemast prognoosist.

Kuna USA soovib Iraani naftaekspordi alates novembrist keelustada, siis vähendab see maailmaturul nafta pakkumist 1,1 miljoni barreli võrra päevas. Samuti hindab Morgan Stanley, et Liibüa ja Angola naftatoodang langeb rohkem, kui varem arvatud, mis jätab turu aasta lõpus 600 000 barreli võrra päevas alapakkumisse.

Brenti toornafta kaupleb täna 77,5 dollari peal barrelist, mis on veidi allpool maikuus saavutatud 80,5-dollarilisest hinnast, mis on viimase 3 ja poole aasta kõrgeimaks hinnatasemeks. USA WTI naftasegu kaupleb täna 74,1 dollari tasemel, mis on WTI viimase nelja aasta tipptaseme lähedal.

Nafta hind tõusis eelmisel nädalal 5%, peale seda, kui USA välisministeeriumi kõrge ametnik ütles ajakirjanikele, et valitsus survestab kõiki naftaostjaid lõpetamaks ostud Iraanilt alates 4. novembrist.