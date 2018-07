Teslade tootmine – karjumine, ületunnid ja vaev

Ainult tellijale

Tesla jõudis eelmises kvartalis küll kauaoodatud tootmiseesmärgini, ent töötajate ja ettevõtte jaoks oli 5000 elektrimootoriga autoni jõudmine enam kui valus – nädalavahetusel töötamine oli kohustuslik ning Model X-i ning Model S-i tootmine võttis hoo maha.

„Nad laenasid inimesi meie üksusest, et tootmine saaks jätkuda,“ tunnistas Tesla Model S-i üksuse töötaja ja lisas, et nüüd on Model S-i tootmine 800 autoga graafikust maas. Anonüümsust palunud allikas lisas, et ka autode värvimise osakonnal on käed-jalad tööd täis ning üksus on tõelises ajahädas, kuivõrd autosid tuleb peale väga suures koguses.

Tootmise kiirendamiseks ehitas Tesla kõigest nädala ajaga õue suure üksuse, mis paigutati hiiglaslikku telki. Viimase näol on tegu autotööstuses tõelise pretsedendiga, sest üldjuhul võtab autotootja tootmisüksuse planeerimine ja ehitamine aega aastaid. Allikate sõnul valmis viiendik Tesla Model 3 autodest just telgis.

Uudisteagentuurile Reuters intervjuu andnud Tesla töötajate sõnul jõuti juuni lõpus küll kauaoodatud 5000 autoni, ent eesmärk tuli raskelt. Töötajad, kes Reutersiga rääkisid, tunnistasid, et Musk kasutas suhteliselt äärmuslikke meetmeid, et tootmist suurendada. Kui tootmistegevus aeglustus või peatus, olevat Musk inseneridele verbaalselt kolki andnud.

Portaal CNBC kirjutab, et kuigi Model 3 tootmisnumbrid jõudsid eesmärgini, võib ettevõttel tekkida seoses töötajate kohustuste ümber mängimisega tõsiseid probleeme, et Model S-i ja Model X-i tootmiseesmärke täita. Tesla on lubanud, et ehitab sel aastal kokku 100 000 Model S-i ja Model X-i. Aasta esimese poolega on neid valmis saanud 49 489.

Töötajad pole Tesla tootmispoliitika üle sugugi õnnelikud ning kardavad, et nende elu läheb väga raskeks. Tesla üks töötaja ütles Reutersile, et Model 3 ehitusralli ajal pidid töötajad töötama seni, kuni saavutasid päevase normi, sealjuures polnud ületunnid olulised. Üks töötaja märkis, et kardab 12tunniseid tööpäevi. „Põhimõtteliselt hakkab nüüdsest olema töö 12 tundi päevas kuus päeva nädalas,“ ütles ta.

Siiski on Tesla lubanud, et teavitab edaspidi töötajaid suurenevast töömahust vähemalt nädala jagu ette. Sellest hoolimata kardavad töötajad, et nõnda suur töökoormus võib kaasa tuua inimeste läbipõlemise.

Tesla teatas, et teise kvartali viimasel nädalal tootis firma 5031 Model 3 autot. Sealjuures on märkimisväärne, et augusti lõpuks loodab ettevõte jõuda 6000 autoni nädalas. Aktsia hinna liikumist silmas pidades ei usu investorid, et Tesla suudaks edaspidi tootmiseesmärkidest kinni pidada. Aktsia lõpetas eilse päeva 2,3% miinuses, 335,07 dollaril.