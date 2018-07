Võlgades Hiina hiidfirma HNA kaotas juhi

Kohaliku politsei teatel hukkus Hiina kontserni HNA asepresident Wang Jian 3. juulil Prantsusmaal Avignoni lähedal õnnetu kukkumise tagajärjel, vahendab Reuters.

Vaucluse'i departemangu politseijuhi sõnul libises perega reisil olnud 57-aastane Wang Jian foto jaoks poseerides alla 15-meetri kõrguselt rõdult. Wang oli piirkondlikust lennufirmast alguse saanud HNA grupi üks asutajatest.

Just Wangi käe all asus HNA mõne aasta eest omandama üüratus koguses rahvusvaheliste firmade aktsiaid. 50 miljardi dollarise ostutuhina käigus omandas konglomeraat näiteks 9,9% osaluse pangagrupis Deutsche Bank ning 25% osaluse hotelliketis Hilton. Möödunud aasta lõpus vandus HNA võlausaldajate ja Hiina valitsuse survele aga alla ning hakkas jooksva rahavoo taastamiseks soetatud varasid jälle ära müüma: paari kuu eest vabaneti näiteks majutusfirmade Hilton Worldwide Holdings, Park Hotels & Resorts ja NH Hotels aktsiatest. Juunis teatas HNA tuumettevõte Hainan Airlines, et müüb ära oma osaluse Brasiilia lennufirmas Azul SA, teenides sellega 324 miljonit dollarit.