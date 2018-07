Investeerimispankuri neli kriisikindlat valuutat

USA investeerimispank JPMorgan avaldas, millised valuutad nende portfellidest kõige esimesena kaovad ning mille osakaalu suurendavad.

„Majanduskriis on kätte jõudnud siis, kui krediitorid hakkavad raha tagasi küsima,“ kirjutasid JPMorgani analüütikud möödunud nädalal avaldatud raportis, vahendab Bloomberg. Kuigi kriisist on pankurite sõnul veel väga vara rääkida, on neil plaan juba tagataskus.

Probleemide korral loobutakse kõigepealt arenevate riikide valuutadest, sest need kaotavad keskmiselt kahe aasta jooksul 17 protsenti oma väärtusest. Kõige hullemaks valuutaks peavad analüütikud Uus-Meremaa dollarit, mis kaotaks majanduskriisis keskmiselt 8 protsenti oma väärtusest.

Kõige suurem usk on analüütikutel seevastu Jaapani jeeni, Singapuri dollarisse, USA dollarisse ja Šveitsi franki. Kuigi eurot sellest nimekirjast ei leia, andis JPMorgan teada, et vähemalt käesoleval nädalal on neil plaan oma kauplemispositsiooni euros suurendada ja pikaks minna. „Euroopa majandusandmed toovad üllatusi, mis võivad veel ühe 1–2protsendise ralli kaasa tuua,“ kirjutasid JPMorgani analüütikud.