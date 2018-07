Nissan tunnistas emissioonidega sahmerdamist

Jaapani autotootja Nissan tunnistas, et on petnud emissiooni- ja kütusetestidel, vahendab BBC.

Ettevõte pole avalikustanud, mitme auto puhul testitulemustega vassiti. Samuti pole täpsustatud, kas võltsimine puudutas autosid, mis toodeti väljaspool Jaapanit. Ettevõte tunnistas, et emissiooni ning ka kütusekulu testimise keskkonnad erinesid sellest, missugused nad tegelikult olema peaksid.

Nissan on teatanud, et on käivitanud asja uurimiseks uurimise.

Nissani aktsia kukkus pärast uudise avaldamist 4,5%.