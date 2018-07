Samsung avab Indias maailma suurima telefonitehase

Lõuna-Korea tehnoloogiagigant Samsung teatas, et avab täna Indias uue telefonitehase, mis peaks ettevõtte sõnul olema maailma suurim.

Väljaande The Times of India andmeil toodab Samsung Indias 67 miljonit nutitelefoni. Koos uue tehase tootmisvõimsusega peaks see number tõusma 120 miljoni telefonini.

Reuters vahendab, et analüütikute sõnul on Samsungi jaoks hiidtehases tootmine majanduslikult kasulik, kuivõrd tootmine Hiinas, Lõuna-Koreas ja Vietnamis on muutumas üha kallimaks.

Ühtlasi annab uue tehase loomine Samsungile hea tõuke, et võistelda Hiina nutitelefonitootja Xiaomiga, kel on praegu Indias suurim turuosa. Indias on möödunud aasta seisuga 299 miljonit nutitelefoni kasutajat, selle aasta lõpuks peaks see tõusma aga juba 340 miljonini. Aastaks 2022 peaks nutitelefonide kasutajate arv tõusma aga juba 442 miljonini.