Spotify konkurent tüürib börsile

Hiina üks suuremaid tehnoloogiaettevõtteid Tencent plaanib oma muusikaäri USA börsile viia, kirjutab CNN.

Tencent teatas eile, et plaanib viia Tencent Musicu börsile. Samas pole ettevõte kommenteerinud, kui suures mahus ja millal võiks see juhtuda. Hiliste raportite põhjal saab aga öelda, et ettevõtte muusikaäri väärtust hinnatakse 30 miljardi dollari juurde. See tähendaks ühtlasi, et ettevõtte väärtus jääb samale tasemele kui selle suurima rivaali Spotify oma. Spotify läks börsile tänavu aprillis. Nii Tencent Music kui ka Spotify omavad ka teineteise aktsiaid.

Tencent on Hiinas ja juba ka mujal väga tuntud tehnoloogiaettevõte, kellele kuuluvate firmade ampluaa on üsna suur. Tencent kuulub Hongkongi börsi nimekirja ning ettevõtte väärtuseks hinnatakse 480 miljardit dollarit. Tencentile kuulub lisaks Tencent Musicule ka näiteks sõnumiäpp WeChat, millel on üle miljardi kasutaja.

Tencent Musicule kuuluvad sellised muusikaplatvormid nagu QQ Music, KuGou ja Kuwo. Sel on umbes 600 miljonit kasutajat, kellest 15 miljonit on nõus teenuse eest ka maksma. Tencent Music on sõlminud lepingud Sony Musicu, Universal Music Groupi ja Warner Music Groupiga. Nende kohaselt saab Tencent Music otsustada, missuguseid laule kohalikud rivaalid saavad oma platvormidel striimida ja milliseid mitte.