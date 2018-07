Ükski ameeriklane ei istu Fiati

Ameeriklased näivad olevat Fiati sootuks hüljanud, kuna autotootja müüginumbrid on sel aastal kukkunud suisa 44%.

See tähendab, et Fiat on müünud esimese poolaastaga kolmandiku neist autodest, mis müüdi 2014. aastal samal ajal. Kui ükski ameeriklane ei taha istuda Fiati, siis hoopis mugavamalt näivad nad end tundvat Alfa Romeo roolis.

AutoTraderi analüütik Michelle Krebs tõdes CNNile antud kommentaaris, et praegust autoturgu vaadates ei teeni eriti keegi suuri kasumeid. „Eriti pidades silmas väikseid ja odavaid autosid,“ lisas ta. Fiatile võivad USA-s saatuslikuks saada Donald Trumpi kehtestatud tariifid, mis puudutavad teadupärast ka autoturgu. Need võivad omakorda tähendada, et Fiatide hinnad tõusevad veelgi, mis omakorda suurendab tõenäosust, et Fiatid surevad USAs sootuks välja.

Fiatil õnnestus Chrysler aastal 2009 pankrotiaugust välja aidata. Itaalia autobränd naasis USA turule paar aastat hiljem, olles sealt eemal olnud enam kui kolm aastakümmet. Ameeriklased ei võtnud Fiati aga pea kunagi omaks ning müük on suhteliselt alati kidur olnud. Seda on põhjendatud ühelt poolt nii ameeriklaste vähese huviga, aga ka vahendajate tagasihoidliku marginaaliga.