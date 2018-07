Eelmise nädala reedel ilmunud tööraport andis positiivse tõuke turgudele ka täna – USA börs avanes rohelises.

Tööstusindeks Dow Jones on kerkinud 114 punkti ehk 0,5% võrra, 24 568 punktile. S&P 500 on praeguseks edenenud 0,8%, 2759,82 punktile. Tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite on tõusnud 1,34%, 7688,39 punktini. Kõik kolm indeksit lõpetasid möödunud nädala plusspoolel. Kui indeksid jäävad kauplemissessiooni lõpuni rohelisse, tähendaks see kolmandat järjestikust kauplemissessiooni plussis.

Indekseid hoiab tugevana reedel ilmunud tööraport, mille tulemused olid oodatust paremad. Juunis loodi USAs 213 000 uut töökohta. MarketWatchi analüütikud ootasid tulemust 200 000 uue töökoha juurde. Oodatust parem raport annab ühtlasi märku USA majanduse paremast tervisest, mis omakorda aitab leevendada tollitüli tekitatud pingeid. Möödunud nädalal hakkasid ametlikult kehtima USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tariifid 34 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Hiina vastas samaga USA kaupadele.

USA börsi on positiivses suunas täna kallutanud ka ilmselt see, et Aasia aktsiaturud kulgesid plusspoolel. Näiteks tõusis Shanghai Composite 2,5%.