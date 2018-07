Brüssel valmistub NATO kohtumiseks

Kui USA president Donald Trump Belgiasse Brüsselisse saabub, on linna tänavad rõkkavat rahvast täis. Küll aga ei hõiska nad Trumpile, vaid elavad kaasa hoopis Belgia jalgpallikoondisele, kes täna õhtul võistleb mängus Prantsusmaa vastu maailmameistrivõitluste finaalkoha eest.

„Ausalt öeldes ei tea mitte keegi, kuidas Trump tippkohtumise ajal käitub. Ettearvamatu käitumine pole tema puhul kõrvalprodukt, vaid talle meeldibki nii. Ta tuleb kohtumisele teadmisega, et ei lähe vastuollu mitte üksnes kohtumise teiste osalejatega, vaid ka enda meeskonnaga,“ kommenteeris tippkohtumist väljaandele New York Times Slovakkia endine saadik NATO juures Tomas Valasek.

Välismeedia on veendunud, et Trump saabub Belgiasse vihasena. Veel eile jõudis ta säutsukeskkonnas Twitter öelda, et USA kulutab NATO peale oluliselt rohkem raha kui ükski teine riik. Ta lisas, et olukord „pole aus ega vastuvõetav“ ning et praegune süsteem soosib Euroopat oluliselt rohkem kui USAd. Liitlased muretsevad, et Trump võib panna Euroopa valiku ette: kas USA vähendab oma vägede kohalolekut või hakkavad liitlased militaarkulusid suurendama.

Suurenenud julgeolek

Trump saabub Brüsselisse täna, mil belglaste meeled on hõivanud jalgpallimaailmameistrivõistlused. Nimelt võitleb Belgia täna õhtul Prantsusmaa vastu koha eest finaalis. Viimati jõudis Belgia jalgpallimeeskond nii kaugele 1986. aastal. Kuivõrd pubid, kohvikud ja baarid on täitumas fännidega, on kohalik politsei võtnud kasutusele karmimad julgeolekunõuded, kirjutab väljaanne Washington Post. Ja neid kombineeritakse Trumpi saabumisega seotud julgeolekunõuetega.

Kuigi Brüssel on harjunud suure kaliibriga tippkohtumiste korraldamisega, on tunda siiski survet. Belgia Kriisikeskuse pressiesindaja Benoit Ramacker tunnistas väljaandele Le Soir, et tippkohtumist ette valmistades on tunda „teatud pinget“.

Seoses tippkohtumisega on Brüsselis suletud mitu piirkonda, näiteks USA saatkonna ja NATO peakontori lähiümbrus.

NATO kohtumine algab ametlikult homme.