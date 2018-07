Iraan USA sanktsioonidest: müüme naftat ja kaitseme pangandust

Iraani asepresident Eshaq Jahangiri ütles täna, et USA kehtestatud sanktsioonid on majandusele küll valusad, ent kõigest hoolimata püütakse müüa võimalikult palju naftat ning kaitsta pangandussektorit.

USA president Donald Trump ütles mais, et loobub Iraani tuumaleppest. Pärast seda teatas ta, et Washington naaseb sanktsioonide juurde. Samuti hurjutas Trump teisi riike, et need lõpetaks Iraanilt alates tänavu novembrist nafta ostmise, vastasel juhul rakenduvad neile USA sanktsioonid.

„Ameerika tahab vähendada meie väga olulist sissetulekuallikat ehk nafta müüki nullini. Oleks ekslik arvata, et USA majandussõjal Iraani vastu pole mingit mõju,“ ütles Jahangiri uudisteagentuurile Fars, vahendab Reuters. Ta lisas, et Washington tahab takistada Iraani naftakeemia, terase ja vase eksporti.

Jahangiri märkis, et India välisministeerium ning keskpank on võtnud kasutusele meetmed, et Iraani pangandussektor hoolimata USA sanktsioonidest ikka täies jõus elaks. Ta ei täpsustanud, mida ta meetmete all silmas peab.

Euroopa riigid aga toetavad Iraani tuumalepet ning on julgustanud ettevõtjaid Iraaniga endiselt sidet pidama. Kõik firmad pole siiski seda soovitust kuulda võtnud ning on Iraani enda jaoks juba maha matnud. Väljaanne Forbes kirjutas juunis, et Iraanis on äri tegemast loobunud või loobumas Prantsuse autotootja Peugeot ja naftakompanii Total, aga ka Taani laevakompanii Maersk.

Viis riiki – Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hiina ja Venemaa –, kes endiselt tuumaleppes osalevad, tulid möödunud reedel välja oma majandusettepanekutega, ent Teheran polnud neist eriti huvitatud. „Me arvame, et eurooplased tulevad Iraani soovidele vastu,“ ütles Jahangiri. Asepresident viitab siin selgelt USA-le ning tema mitme kaubanduspartneri vahelistele pingetele, mis tollitüli tõttu on märkimisväärselt suurenenud.