Pooled ICOd surevad neli kuud pärast raha kaasamist

Bostoni kolledži uurimuse järgi läheb 56 protsenti idufirmadest, mis ICOdega (krüptomüntide esmapakkumisega) raha kaasavad, nelja kuu pärast pankrotti.

Kokku uuriti 2390 ICOt. Teadlased monitoorisid idufirmade Twitteri-lehekülgi ning otsisid sealt märke elust, vahendab Bloomberg. Sellest lähtuvalt leidsid nad, et 56% krüptoidudest surevad enne viiekuuseks saamist. Kokku on praegu hukka saanud juba 1000 tokenit, viies endaga kaasa investorite raha. On veel üks huvitav nüanss, millele teadlased tähelepanu juhtisid: nende sõnul on krüptomündi tõus kõige tugevam esimesel kuul peale emissiooni. Mida aeg edasi, seda väiksem on tõenäosus, et uued ICOd vanematest krüotomüntidest suuremat tõusu näitavad.

Tänu krüptomüntide populaarsuse meeletule tõusule möödunud aastal on ICOdest saanud ka populaarne idufirmade rahastamise viis, sest selle puhul ei kehti ranged regulatsioonid nagu näiteks aktsiaemissiooni puhul. Samuti võimaldab see haarata kaasa investoreid kogu maailmast.

ICOdesse on viimastel kuudel voolanud miljardeid dollareid. Bloombergi andmetel oli kõige kibedam ICO-kuu tänavu märtsis, mil idusid finantseeriti 4,1 miljardi dollari eest. Juunis voolas sinna 1,6 miljardit ning juuli jooksul on panustatud juba 0,2 miljardi dollariga.