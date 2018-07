Börs: turud jätkavad tõusu

Aktsiaturud tõusid ning põhjuseks peetakse seda, et Hiina ei otsustanud USA-d kohe vastumeetmetega ähvardada, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis kõrgeima tasemeni alates veebruarist. USA president Donald Trump ütles, et praegu kaalutakse Hiinale 200 miljardi dollari ulatuses lisatariifide kehtestamist. Hiina valitsuse toon oli pärast Trumpi otsust pigem lepitust otsiv.

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus liikus vähe, dollar langes aga peaaegu kõigi suuremate valuutade suhtes. WTI toornafta kukkus 70 dollarini barrelist.

Turgudele sobib, et kaubandussõda on ajutiselt leevenenud. Samas on riskid jätkuvalt õhus, sest Pekingi vastus võib veel agressiivseks kujuneda. „Praegu toimub turgudel see, et tariifide teema tekitab meeletult ebakindlust,“ ütles investeerimisfirma Beaumont Capital Managementi partner Dave Haviland. „Iga päev on midagi muutunud ning turud kipuvad emotsionaalselt ülereageerima.“

S&P 500 indeks tõusis 0,9 protsenti, 2789 punktini, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta 1. veebruarist. Stoxx Europe 600 lisas 0,8 protsenti.

WTI toornafta hind langes 0,2 protsenti, Brent lisas aga 1,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 70,2 ja 74,2 dollarit. Kulla hind tõusis 0,4 protsenti, 1246,9 dollarini untsist.