El-Erian: USA võib kaubandussõjast võita

Kaubandussõja mõju turgudele on vähenenud, aga riskid kasvavad iga eskaleerumisega. Trumpi õnnestumisel võib USA aga kaubandussõjast isegi võitjana väljuda, ütles Allianzi majandusnõustaja Mohamed El-Erian.

Teisipäeval teatas USA presidendi Donald Trumpi administratsioon, et praegu valmistatakse ette Hiina vastaseid täiendavaid tariife, mille kogumaht ulatub 200 miljardi dollarini. Kolmapäeval kukkus Dow indeks vähem kui 1 protsendi võrra.

Langused on üldiselt olnud väiksemad, sest Wall Street panustab sellele, et tegemist on suurema strateegia osana, seletas El-Erian.

„Turud käituvad nõnda, et see ei ole veel lõpp,“ ütles El-Erian. „Usutakse, et tegemist on läbirääkimiste strateegiaga.“

Allianzi peanõustaja hoiatas, et USA agressiivne lähenemine ei pruugi edu tuua. „Risk on olemas, et poliitikaga tehakse viga. Võib juhtuda õnnetus,“ rääkis ta. „Kui eskaleerumine toimub, siis tõusevad kohe ka riskid.“

„Samas on kaubandussõja negatiivne mõju USA-le väiksem kui teistele riikidele,“ nentis ta. USA olukord võib pärast seda isegi paraneda.

„Kas see on piisav, et teised riigid läbirääkimiste laua taha tuua?“ küsis ta. „Kui jah, siis võib USA olukord lõpuks hoopis parem olla.“

El-Eriani sõnul võivad tariifid tõsta ettevõtete tootmiskulusid, nõudlusele ei tohiks need aga negatiivselt mõjuda.