Nafta hind kukkus suurelt

Kuigi nafta hind kukkus täna suurelt, on päeva peale hind siiski tõusma hakanud, vahendavad BBC ja MarketWatch.

Brenti toornafta hind oli hommikul 6,9% miinuspoolel, 73,40 dollaril barrelist. Tegu oli suurima langusega viimase enam kui kahe aasta jooksul. Praeguseks on hind 1,08 ehk 1,5% jagu tõusnud ning barreli hind liigub 74,48 dollaril.

USA toornafta hind vajus hommikul 5%, 70,38 dollarini barrelist, mis märgib suurimat päevasisest langust viimase aasta jooksul. Nüüdseks on hind tõusnud 71,07 dollarini barrelist.

Nafta hind on olnud viimastel nädalatel eriti volatiilne, kuivõrd USA on lubanud taastada Iraani sanktsioonid. Iraan on naftariikide organisatsiooni OPEC-i üks suuremaid tootjaid.