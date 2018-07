JPMorgani tulemused oodatust paremad

USA suurpank JPMorgan Chase & Co teatas täna, et ettevõtte teise kvartali kasum kasvas oodatust rohkem, vahendab MarketWatch.

Eelkõige saadakse kasu tugevast USA majandusest ning maksukärbetest. Ettevõtte kasum kasvas kokku 18 protsenti, 8,3 miljardi dollarini (2,29 dollarit aktsia kohta). Thomson Reutersi küsitletud analüütikud ootasid kasumiks aktsia kohta 2,22 dollarit.

Tegevjuhi Jamie Dimoni poolt juhitud ettevõte on üks kolmest pangast, mis täna teise kvartali tulemuste hooaja USAs täna avavad. Ettevõtete finantstulemused annavad investoritele aimu, milline saab olema tulemuste hooaeg üldiselt. Täna teatas oma tulemused ka Wells Fargo, Citigroup teeb seda õhtu poole.

Tundub, et investorite jaoks ei olnud tulemused piisavad. JPMorgani aktsia on täna langenud 0,7 protsenti, 106 dollarini. Tänavu on JPMorgani aktsia odavnenud 0,9 protsenti. Tõsi, eelmise aasta lõpus tõusis aktsia vahetult enne maksuseaduste muutmist tublisti.