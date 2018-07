BlackRock hüppas üle kasumiprognoosi

Maailma suurima varahalduri BlackRocki majandustulemused olid oodatust paremad.

Ettevõtte puhastulu suurenes esimeses kvartalis üle miljardi piiri, 1,07 miljardi dollarini. Eelmisel aastal samal ajal oli see 854 miljonit dollarit. See tähendas ühtlasi 6,62 dollari suurust kasumit aktsia kohta, möödunud aasta 5,20 dollari vastu. Kuivõrd analüütikud olid oodanud tulemust 6,6 dollari juurde, tähendab see, et BlackRocki kasum ületas ootuseid. Ettevõte teatas, et kasumi hüppe taga on investeeringute nõustamise kasv.

Teise kvartali lõpu seisuga on BlackRockil haldamisel 6,29 triljoni dollari väärtuses varasid, mis on veidi vähem kui esimeses kvartalis, mil näitaja jäi 6,32 triljoni juurde.

BlackRocki aktsia pole eelturul veel tulemustele märkimisväärselt reageerinud. Möödunud reedese seisuga on BlackRocki aktsia sel aastal langenud 1,3%.