Merko asub ehitama kahte alajaama

Merko teatas nii täna kui ka möödunud nädalal, et hakkab ehitama Kiini alajaama ning teeb Harku alajaamale laienduse.

Täna sõlmisid Merko Ehitusele kuuluv Merko Infra ning Elering ja Elektrilevi ehituslepingu Kiini 110 kV alajaama rajamiseks. Tööde mahus ehitatakse Kiini alajaama 110 kV ja 20 kV jaotlad, juhtimishoone ja rajatakse juurdepääsutee. Lepingu maksumus on ligikaudu 1,68 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Möödunud nädalal sõlmiti aga leping Harku 330 kV alajaama laiendamiseks. Lepingu mahus ehitatakse Harku alajaama uus 330 kV lahter ja paigaldatakse täiendav reaktor. Lepingu maksumus on ligikaudu 1,05 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Merko aktsia on täna tõusnud 1%, 9,85 euroni. Tehinguid on tehtud 7 ning aktsia käive on täna olnud 8269,7 eurot.