Nafta hind vajus

Nafta hind alustas nädalat 3% langusega, kusjuures WTI toornafta hind langes alla 70 dollari piiri.

Hinna pani langema USA rahandusministri Steve Mnuchini kommentaar Iraani sanktsioonidega seotud tagasilöökide kohta. Kui USA püüab panustada sellesse, et riigid Iraanilt naftat ei ostaks ning on ähvardanud keelust üle astumise korral isegi omapoolsete sanktsioonidega, väitis Mnuchin nüüd, et mõningatel tingimustel võib naftaost Iraanist siiski jätkuda.

"Me tahame, et naftaost väheneks nullini, ent mõningatel kindlatel juhtudel ei saa inimesed seda teha üleöö, mistõttu me kaalume erandeid," ütles Mnuchin juba reedel, ent tema kommentaari ei avalikustatud enne tänast, vahendab Reuters.

Mnuchin rõhutas, et Trumpi administratsioon ei taha õrritada ega ärritada naftaturgu, küll aga soovitakse kindlaks teha, et Iraan saadakse tuumaküsimustes kontrolli alla. Teadupärast loobus USA president Donald Trump Iraani tuumaleppes osalemast.