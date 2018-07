Tollitüli võib jõuda Silicon Valleysse

Ainult tellijale

Kui seni on tollitüli jätnud Silicon Valley üldiselt puutumata, võib ka tehnoloogiasektor õige pea tariifidega pihta saada.

GBH Insightsi peastrateeg ning tehnoloogiajuht Daniel Ives kommenteeris CNNile, et kuivõrd aina laiemale ampluaale toodetele kehtestatakse tariifid, võib see kaasa tuua olukorra, kus Silicon Valley satub löögi alla.

S&P Market Intelligence’ile kuuluva uuringufirma Panjiva andmetest selgub, et viimase aasta jooksul on USA importinud umbes 23 miljardi dollari eest võrguseadmeid. Import Hiinast moodustab sellest poole.

Panjiva analüütik Chris Rogers märkis, et USA tehnoloogiafirmadel oleks tariifide jõustudes kaks võimalust: otsida väljastpoolt Hiinast endale uued tarnijad või leppida kõrgemate hindadega.

Ivesi hinnangul peaksid nii Amazon, Facebook kui ka Google suutma hinnatõusuga leppida ning see nende majanduslikku käekäiku ülemäära ei mõjuta. Rahast olulisem küsimus on aga see, kas tariifide jõustudes võiks kuidagi olla mõjutatud tehnoloogiavidinate tarneahel, mis võib omakorda tehnoloogiahiidudele tähendada uute toodetega väljatulemise hilinemist.

Seni pole Amazon, Google, Facebook ega Intel kaubandussõja ega selle võimaliku mõju kohta arvamust avaldanud. Sõnavõtuga on lagedale tulnud vaid Apple’i juht Tim Cook, kes ütles möödunud kuul CNNile antud intervjuus, et on optimistlik ega usu, et USA kaubandussõjale hoogu juurde annab. "See on kaotus mõlemale poolele ja kuivõrd see on nii selgelt näha, siis ma usun, et mõlemad osalised saavad sellest aru," ütles Cook.

Ives usub, et kuivõrd tehnoloogiasektor paistab ohustatud olevat, tahavad tippjuhid Washingtoniga üha enam koostööd teha ning hakkavad sel teemal julgemalt sõna võtma.