ZTE aktsia hakkas rallima

ZTE, mille aktsia hind kukkus vahepeal neljandiku jagu, näib nüüd olevat end taas leidnud.

Reuters vahendab, et kuivõrd USA loobus ZTE-le kehtestatud sanktsioonidest, näevad investorid Hiina tehnoloogiafirmas enda jaoks võimalust. Nimelt oli USA pannud ZTE-le peale sanktsioonid, mille alusel ei võinud USA ettevõtted müüa ZTE-le seadete tootmiseks vajalikke osi.

ZTE aktsia edenes uudise peale 17%, kusjuures kohe avanedes oli aktsia 5,5% plussis. Tõsi, ZTE aktsia hind on endiselt 37% madalam kui aprillis, mil kauplemine kaheks kuuks peatati.

Kuigi ZTE aktsia rallis, et ole analüütikud ettevõtte edus eriti kindlad. Nomura analüütikud on viidanud, et kuigi ZTE on endiselt konkurentsivõimeline telekomividinate tootja, ei või kindel olla, et firmal õnnestub vanu kliente tagasi meelitada ning uusi juurde võita ja oma äriampluaad laiendada.