Pro Kapital lõi uue tütarettevõtte

Äripäev 18. juuli 2018, 08:25

Pro Kapital Grupi juhatuse esimees Paolo Michelozzi https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180718/BORS/180719715/AR/0/AR-180719715.jpg

AS Pro Kapital Grupi tütarettevõte AS Pro Kapital Eesti asutas Tallinnas asuva Kalaranna kinnistu arendamiseks uue tütarettevõtte OÜ Kalaranna Kvartal, mille tegevuseks on kinnisvaraarendus, teatas ettevõte börsile.