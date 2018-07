Nordea kasum paisus pea poole võrra

Põhjamaade suurim pank Nordea rõõmustas börse neljapäeval 46-protsendise puhaskasumi tõusuga.

Nordea teenis teises kvartalis 1,085 miljardit eurot puhaskasumit, ületades tublisti eelmise aasta 743 miljonit eurost saaki. Tõusu tõukas panga analüüsi kohaselt laenumahtude taastumine mitmetes sektorites ning kapitaliturgude ja nõustamisteenustega seotud äride kasv. Tõsi, priskem kasum oli tingitud ka kulude 11% langusest, kuna panga intressitulud liikusid majapidamiste laenumarginaalide nõrkuse tõttu mulluselt 1,18 miljardilt eurolt 1,07 miljardile eurole. Juhtkonna prognoos järgmisteks kuudeks on aga igati positiivne: puhaskasumi tõus jääb nende hinnangul püsima ka terve aasta lõikes.

Soome panganduskontserni OP aktsiastrateegi Antti Saari hinnangul on peagi Stockholmist Helsingisse koliva Rootsi suurpanga väärtpaberi hinnas sees palju pessimismi, mis on teinud Nordea aktsia nüüd eriti soodsaks. Aasta algusega võrreldes on panga aktsia odavnenud ligikaudu 10%.

Neljapäeval hüppas Nordea aktsia Stockholmi börsil 2,8% kõrgemale.