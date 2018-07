General Electric üllatas investoreid

General Electric avaldas täna enne USA börsi avanemist kvartalitulemused, mis ületasid analüütikute ootusi ning saatsid aktsia eelturul 2% plussi.

Netokasumiks kujunes 615 miljonit dollarit ehk 7 senti aktsia kohta. Möödunud aastal jäi tulemus 10 sendi juurde. Korrigeeritud kasum aktsia kohta oli 19 senti, mis on 2 senti enam, kui analüütikud prognoosisid.

Käibeks kujunes 30,1 miljardit dollarit, analüütikud ootasid 29,31miljardilist tulemust.

General Electricu juht John Flannery on öelnud, et ettevõte on oma sisemise hindamisega lõpule jõudnud ning asub tegutsema juunis välja käidud strateegia- ja struktuuriplaani järgi. „Me liigume selles suunas, et teha General Electric lihtsamaks ja tugevamaks,“ teatas Flannery.