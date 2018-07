Microsoftilt tugevad tulemused

Microsofti neljanda kvartali majandustulemused panid Wall Streeti naeratama.

Majandusaasta kokkuvõttes ületasid Microsofti käibenumbrid esimest korda 100 miljardi dollari piiri ning jõudsid 110 miljardini. Ajal, mil tehnoloogiafirmade jaoks on kasvamine aina keerulisem, teatas Microsoft, et pea kõigi ettevõtte äride tulemused kasvasid vähemalt 10%, kui välja arvata Office’i tooted, kus aastane kasv jäi 8% juurde.

Microsofti jaoks suurematest neljanda kvartali sündmustest võib ära märkida GitHubi ostu. Tegemist on tarkvaraarendajate seas populaarse teenusega. Microsoft käis GitHubi eest välja 7,5 miljardit dollarit. See on Microsofti suurim ostutehing alates 2016. aastast, mil firma omandas 26 miljardi dollari eest tööalase sotsiaalvõrgustiku LinkedIn. Lisaks sellele teatas Microsoft, et tuleb välja Office 365 uue disainiga.

Investorid reageerisid Microsofti tulemustele optimistlikult, aktsia kerkis järelturul 4%. Aktsia sulgus eile 104,4 dollaril.