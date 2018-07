Fiat Chrysler jäi ilma juba teisest tippjuhist kolme päeva jooksul

Möödunud laupäeval teatas Fiat Chrysler, et on nimetanud uueks tegevjuhiks seni Jeepi divisjoni juhtinud Mike Manley ning täna teatas ettevõte, et Manley saab endale lisaks seni Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika divisjoni juhtinud Alfredo Altavilla kohustused, vahendab Reuters.

Mike Manley asendab Fiat Chrysleri tegevjuhi rollis legendaarset Sergio Marchionnet, kes sattus pärast hiljutist operatsiooni tervislikult väga raskesse seisu. 66-aastast Sergio Marchionnet hinnatakse autotööstuses seetõttu, et päästis Fiati ja Chrysleri pankrotist, peale seda, kui asus 2004. aastal Fiati autotööstust juhtima. Laupäeval teatas firma, et Marchionnele on leitud asendus ka Ferrari ning traktorite tootja CNH Industrial nõukogus. Mõlemad viimati nimetatud firmad on viimastel aastatel Fiat Chryslerist eraldatud.

Alfredo Altavillat, kes teatas täna tagasiastumisest, liitus Fiatiga juba 1990. aastal ning teda on peetud peamiseks kandidaadiks Fiati tegevjuhi kohale koos Manley ning firma finantsjuhi Richard Palmeriga.

Esialgu pidi Marchionne Fiat tegevjuhi kohustustest taanduma järgmise aasta aprillis ning Ferrari tippjuhina töötama 2021. aastani.

„Aktsia allatulek võib olla väike, vähemalt, mis puudutab järgmist 12 kuud, kuid pikaajaliselt mured kasvavad – Marchionne juhtis Fiat Chryslerit käsin-ja-kontrollin stiilis, olles tegev pideva tulekustutamisega,“ kommenteeris Bernsteini analüütik Max Warburton Marchionne lahkumist Reutersile.

Fiat Chrysler ütles, et briti päritolu Manley jätkab Marchionne poolt eelmisel kuul välja toodud strateegiat.

Fiat Chrysler on lubanud, et tõstab linnamaasturite tootmismahtu ning investeerib elektri- ja hübriidautodesse, et kahekordistada ärikasumit 2022. aastaks. Samuti tõi Fiat Chrysler välja suured eesmärgid Jeep’i osas, millest on saanud Fiat Chrysleri võimalus luua kõrge kasumimarginaaliga globaalse tuntusega bränd.

Fiat Chrysleri (sümbol FCAU) aktsia on täna USA börsil 1,8% langenud, makstes 18,97 dollarit. Viimase kolme kuuga on aktsia langenud 20,8%. Ferrari aktsia (sümbol RACE) on täna USA börsil 4,2% miinuses, makstes 134,06 dollarit.