Ray-Banide tootja Luxottica esimesel poolaastal ei üllatanud

Itaalia firma Luxottica, mis toodab muuhulgas Ray-Bani päikeseprille, teatas esimese poolaasta tulemused, mis jäid aastaga sisuliselt muutumatuks. Samal ajal ootab firma sel kuul heakskiitu Hiinast, et liita endaga prantslaste Essilor, vahendab Reuters.

Luxottica, mis on maailma suurim prilliraamide tootja, on liitumas maailma suurima prilliklaaside ja -läätsede tootja Essiloriga, et luua 54 miljardi euro suurune tööstusharu liider.

Luxottica andis täna teada, et Essiloriga liitumise tähtaeg selgub õige pea, kuna Hiina ja Türgi monopolide vastase võitluse ametitega on läbirääkimised lõppenud ning vastused peaksid tulema lähiajal.

Eelmisel kuul lükkasid mainitud ettevõtted juba 2017. aasta jaanuaris välja käidud liitumistehingu lõpliku kinnitamise tähtaja 31. juulini.

Luxottica kinnitas täna varasemat käesoleva aasta kasumiprognoosi, kui esimesel poolaastal näitas ettevõte 0,5%-list ärikasumi kasvu, kui välja jätta valuutakursside, restruktureerimiskulude ja ühekordsete kulutuste mõju. Müügikäive kasvas samasid valuutakursse arvestades aastaga 0,3%.

Luxottica aktsia täna tulemuste mõjul oluliselt ei liikunud ning käesoleval aastal on aktsia Milaano börsil tõusnud 10,5%.