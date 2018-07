Tesla küsib tarnijatelt raha tagasi

Ainult tellijale

23. juuli 2018

Elektriautode tootja Tesla pingutab püksirihma ning on küsinud allhankijatelt tagasi varem ette makstud raha, kirjutab Wall Street Journal.

Tesla Globaalse ostujuhi saadetud kirja järgi on tegemist vajaliku sammuga tegevuse jätkamiseks. Ühtlasi kirjeldati seda kui investeeringut autotootjasse, et niimoodi ettevõtetevahelist pikaajalist suhet jätkata.

Eelmisel nädalal saadetud memo kohaselt palub autotootja tarnijatelt raha tagasi, et niimoodi kasumlikuks saada. Saadetud memos palutakse tagasi olulist osa alates 2016. aastast makstud rahast.

Kui Tesla sõnul palutakse koostööd kõigilt tarnijatelt, siis pole selge, kui mitme ettevõttega ühendust võeti. Mitu tarnijat polnud sellest ettepanekust kuulnud.

Tesla keeldus selle memo kommenteerimisest, kuid kinnitas, et otsib tarnijatelt hinnaalandusi. Ettevõtte teatel on tegemist tavapäraste läbirääkimistega, et enda konkurentsivõimet parandada.

Autotootja rahaline positsioon on sattunud viimasel ajal tugeva kahtluse alla. Massitarbijatele mõeldud Model 3 tootmine on kuid hilinenud - samas suudeti viimasel kvartalil toota sihiks olnud 5000 autot nädalas. Kui seda taset suudetakse ka edaspidi hoida, peaks see Tesla finantsseisu parandama.

Tesla juht Elon Musk on öelnud, et tahab aasta teises pooles positiivse rahavooni jõuda ning hoiduda lisaraha otsimisest. Aga analüütikud leiavad, et lisaraha kaasamisest ta siiski ei pääse.