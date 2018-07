LHV kasumit paisutas erakorraline tulu

Ainult tellijale

Äripäev 24. juuli 2018, 16:28

Erakorraline tulu, majanduse soodne taganttuul ja panga hea tulemus kergitasid LHV Groupi kasumi 10 miljoni euroni.

Panga kasum sellest kasvas mullusega võrreldes 53 protsenti, 5,2 miljoni euroni ning varahalduse kasum 31 protsendi jagu, 2,1 miljoni euroni.

LHV Groupi juhi Madis Toomsalu sõnul olid teise kvartali kõige olulisemad märksõnad panga rekordiline kliendibaasi kasv, Mokilizingase müük, institutsionaalse panganduse märkimisväärne tulu ja uuendatud finantsplaan.

Toomsalu sõnul toetab LHVd Eesti majanduskeskkond. Senine majanduskasv on olnud hea, avalikul sektoril madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Kodumajapidamiste finantstervis on Toomsalu sõnul pigem tugev, hoiused on kasvanud ning tähtajaks tasumata laenude osatähtsus turul langenud alla 1%. Riskidena saab tema sõnul välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pingelise tööjõuturu ja kodumaise kinnisvarasektori kõrge arendusmahu.