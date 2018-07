Pinterest peab börsiplaani

Ainult tellijale

Pikalt ülikõrge turuväärtusega silma paistnud pildikeskkonna Pinterest käive tõuseb sel aastal prognooside kohaselt miljardi dollarini ning see annab allikate sõnul ettevõttele viimase tõuke börsile minekuks.

Kuigi ettevõtte majandustulemusi hoitakse saladuses, on allikad meediale poetanud, et sel aastal peaks Pinteresti käive kahekordistuma: möödunud aasta 500 miljonist dollarist saab miljard. Pinteresti edu võtmeks on suuresti just mobiilireklaamid, kuivõrd keskkond on muutumas aina popimaks just moe- ja ilubrändide seas, kes näevad võimalust, et jõuda Pinteresti pea 200 miljoni igakuise aktiivse kasutajani.

Investorid on Pinteresti suhtes kaua optimistlikud olnud. Ettevõtte väärtust hinnatakse 13-15 miljardi dollari vahele. Võrdluseks, möödunud aastal samal ajal jäi see 12,3 miljardi juurde.

Reklaamiagentuuri Havas Media Group North America president Shane Ankeney ütles, et kuivõrd kasutajad saavad Pinterestis nii-öelda kleepida pilte oma virtuaalsele seinale, annab see reklaamiagentuurile hea ülevaate, mis inimestele meeldib ning kuidas võiks klientidele läheneda.

Siiski on Pinterestil tõenäoliselt päris raske vastu saada Facebookile ja Google’ile, kes kontrollivad USA-s 57% kogu digitaalsest reklaamiturust. Kui Snapchati looja Snap läks börsile, lubas ettevõte investoritele, et suudab oma keskkonnaga just noori meelitada. Nüüd aga selgub, et Facebook on mitmed Snapchati vidinad ja võimalused endale võtnud ning viimane oma lubaduste täitmisega hätta jäänud.

Samuti on väljaande TechCrunch sõnul miljardiline käive küll muljetavaldav, ent veel paar aastat tagasi räägiti Pinteresti puhul suisa 2,8 miljardi dollari suurusest käibest.

Pinteresti edu aitab toetada siiski keskkonna populaarsus asjade või teenuste ostmisel. 2016. aastal ilmunud Internet Trends Report vahendab, et 55% Pinteresti kasutajatest kasutab äppi selleks, et tooteid osta või ostmiseks välja valida. Facebooki ja Instagrami puhul on see näitaja kõigest 12%, Twitteri puhul veelgi madalam, 9%. Need numbrid on juba jõudnud ka Pinteresti juhi Ben Silbermanni kõrvu, kes on öelnud, et näeb e-kaubandusel ettevõtte jaoks suurt väärtust.