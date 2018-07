Barbie-tootja koondab neljandiku töötajaist ja müüb tehaseid

Eeskätt Barbie nukkude tootmisega tuntuks saanud Mattel süüdistab oma ebaedus edasimüüja Toys „R“ Usi pankrotti ning on sunnitud kulusid märkimisväärselt kokku tõmbama.

Aasta teises veerandis kukkusid Matteli müüginumbrid 11%. Ettevõtte sõnul oleksid tulemused paremad olnud, kui Matteli nukkude edasimüüja Toys „R“ Us pankrotti poleks läinud. Toys "R" Us kuulutas pankroti välja juuni lõpus.

Paar helgemat tulemust oli Mattelil siiski ka: Barbie’de müük kasvas aastaga 12%, Hot Wheelsi oma 21%. Filmi „Jurassic World“ mänguasjade müük edenes samuti hästi. Muud head on Matteli tulemustest aga raske leida. Tuntud filmi „Autod“ mänguasjade ja Fisher-Price’i lelude müük kulges iseäranis viletsalt, teatas ettevõte.

See aga polnud Barbie-tootja jaoks veel kõik. Ettevõtte sõnul suurenesid materjalikulud, sest nafta ja teiste toorainete hinnad on tõusnud. Müük Hiina oli oodatust väiksem, kuna riigi majanduskasv on hoo maha võtnud. Mattel teatas, et kasumimarginaal kukkus eelmises kvartalis varasemalt 41%lt 30%ni.