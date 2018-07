Shelli kasum tõusis 30%, aga investorid pettusid

Naftagigant Royal Dutch Shell teatas oodatust tagasihoidlikumatest kvartalitulemustest ning aktsiate uuest tagasiostuprogrammist, kirjutab CNBC.

Ühtlasi teatas Shell, et alustab aktsiate tagasiostu uue programmiga, mille eesmärk on osta aastail 2018–2020 aktsiaid tagasi 25 miljardi dollari väärtuses.

Ettevõte jättis dividendi muutmata ning see on 47 senti aktsia kohta.

Ettevõtte juht Ben van Beurden ütles CNBC-le antud intervjuus, et ettevõte on oma kulusid trimminud, oodata on kasvu ning samuti on naftakompanii suutnud kaitsta investoritele makstavat dividendi. „Nüüd on meie rahavood ning laenude tagasimaksmine jõudnud faasi, kus me julgeme alustada 25 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostuprogrammiga," oli van Beurden enesekindel.

Shelli aktsia on tulemuste tõttu Amsterdami börsil kukkunud täna 2,25%.