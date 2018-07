Opera veebilehitseja debüteeris USA börsil tõusuga

Veebilehitseja Operat arendav ettevõte debüteeris USA börsil ligikaudu 30%-lise tõusuga, mis andis Norras asuvale ettevõttele esimese kauplemistunni lõpuks 1,7 miljardi dollari suuruse turuväärtuse, vahendab Reuters.

Opera aktsia IPO (avalik esmaemissioon) hind oli 12 dollarit ning börsil hakkas see kauplema 14,34 dollari peal. Peale esialgset suurt tõusu tuli aktsia hind siiski allapoole, nii et paar tundi enne börsi sulgemist on aktsia 8,6% plussis 13,03 dollari peal.

Operal on 322 miljonit igakuist aktiivset kasutajat ning tema mobiiltelefoni veebilehitsejat kasutatakse peamiselt Aasias ja Aafrikas ning arvutipõhist veebilehitsejat kasutatakse rohkem Põhja-Ameerikas ja Euroopas.

Opera kasum oli esimeses kvartalis 6,6 miljonit dollarit, võrreldes aastataguse 0,2 miljoni dollarilise kahjumiga. Firma peamine müügikäive tuleb reklaamilepingutelt ning otsingumootori partneritelt.

Opera kaasas raha läbi Ameerika depositooriumiaktsiate (ADS) müügist ligikaudu 115 miljonit dollarit. Üks ADS võrdub kahe Opera lihtaktsiaga.