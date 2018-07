USA endine naftakuningas on tõelises hädas

USA naftahiiu Exxon Mobili tulemused panevad investorid pead vangutama.

„Nende (Exxoni – toim) jaoks on tegu kaotatud kümnendiga,“ ütles Edward Jonesi energiaanalüütik Brian Youngberg vahetult enne firma kvartalitulemuste tulekut, kirjutab CNN. Youngberg viitas, et ettevõtte strateegilised otsused pole olnud õiged. Kuigi USA pumpab maapõuest välja rohkem naftat kui eales varem, on Exxoni toodang kukkunud viimase kaheksa kvartali jooksul suisa seitsmel korral. Ettevõte on paigutanud oma raha valedesse investeeringutesse, mis tähendab, et naftabuumi on tulnud kõrvalt jälgida.

Rahulolematud investorid

Selgub, et investorid on Exxoni tulemuste pärast olnud pikka aega päris rahutud. Konkurent Royal Dutch Shell teatas eile, et heade tulemuste tõttu lükkab firma käima uue, 25 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostuprogrammi. ConocoPhillips teatas hiljuti 9 miljardi suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist.

Analüütik Youngberg ütles CNNile, et turud kipuvad mõtlema pigem lühiajaliselt ega anna Exxonile asu. „Investoritele on raske öelda, et olge kannatlikud ja oodake – eriti kui hiljutised tulemused ei ole olnud head.“

Tulemused kajastuvad mõistagi ka Exxoni aktsias, mis on kerkinud tänavu vaid 4%. Praegu on aktsia eelturul 3,3% punases.

Konkurent Chevron on saanud nautida aga 20% tõusu. Väiksemad naftakompaniid, mis on oma kaardid pannud just kildanafta kaevandamisele, nagu näiteks Pioneer Natural Resources ja ConocoPhillips, on näidanud vastavalt 26% ja 28% kasvu.