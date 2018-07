USA majanduskasv plahvatas, aga mitte piisavalt

USA majandus kasvas teises kvartalis kaubanduse eestvedamisel koguni 4,1%, aga jäi analüütikute prognoosile alla.

Ökonomistide ootuste kohaselt oleks riigi majandus pidanud edenema 4,2%. Teisalt edenes USA majandus teises kvartalis 2,2% enam kui esimeses kvartalis.

Eksport suurenes 9,3%, kusjuures kasvu aitasid vedada sojaoad, mille müük suurenes USA presidendi Donald Trumpi kaubanduspoliitika tõttu. Ekspordi nõnda suur kasv mõjub päris paradoksaalsena, kuivõrd Trump on viimastel kuudel letti ladunud aina uusi tariife. Kasvust võib aga eeldada, et välismaised ostjad soetavad kaupa igaks juhuks ette, et olla varustatud juhul, kui tariifid jõustuvad.

Ekspertide sõnul oli majanduse teise kvartali paisumine ühekordne ning rallit siit oodata ei maksa. Enamik ekspertidest usub, et aasta teises pooles võtab kasv hoo maha, kirjutab New York Times. Morgan Stanley USA ökonomist Ellen Zentner ütles, et „plahvatuslik“ majanduskasv teises kvartalis tuli tänu kaubandusele. „Teisel pool on tühi auk,“ lisas ta, uskudes, et aasta teine pool nii hea ei ole.