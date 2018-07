Venezuela inflatsioon rallib miljoni protsendini

Venezuela majanduskriis kipub olema läbi aegade hirmsaim – tänavu oodatakse, et inflatsioon kerkib riigis miljoni protsendini.

IMF ütles sel nädalal, et Venezuelat on haaranud uskumatult suur majanduslik ning sotsiaalne kriis ning arvatavasti ületab inflatsiooni määr tänavu juba miljoni protsendi künnise. Sealjuures võrdles IMF Venezuela praegust olukorda 1923. aasta Saksamaa omaga ning 2000. aastate Zimbabwega, kus rahakriis paisus üle ootuste suureks ning tõi kaasa ajalooliselt kõrged hinnad ning hirmsad sotsiaalsed tagajärjed.

Kuivõrd Venezuela sattus suurtesse majanduslikesse raskustesse, on riigil olnud sisuliselt võimatu oma võlgasid tagasi maksta. See aga suurendab võlakoormat veelgi ning vähendab investorite usaldust riigi vastu.

IMFi andmeil käriseb Venezuela majanduslangus tänavu juba 18%ni. ÜRO andmeil on elanikud riigist lahkumas ning see ei põhjusta üksnes nii-öelda ajude äravoolu, vaid tähendab ka seda, et aastate pärast võib Venezuelas tekkida töökäte suur puudus. Alates 2014. aastast on Venezuelast lahkunud 1,5 miljonit inimest, kes loodavad uue kodu leida naaberriikides.

Ühe lahendusena on president Nicolas Maduro tulnud välja lahendusega, et kärbib rahatähtedelt viis nulli. Uued rahatähed peaksid käibele tulema järgmisel kuul. Suurim rahatäht on aga sellest hoolimata väärt vaid 5 dollarit ning Financial Timesi arvutused näitavad, et selle väärtus kukub aasta lõpuks 20 sendile.