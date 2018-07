Börsinädal algas punaselt

Tulemustehooaja jätkumine surus Aasia börsid täna hommikul langusse: ei meeldi investorile see, et analüütikute ülioptimistlikke ootusi ei suudeta enam nii kergesti täita.

Punases olid kõik suuremad Aasia turud: Jaapani Nikkei 225 indeks libises 0,7 protsenti, 22 544 punktile. Jaapanis oodatakse keskpanga intressimäärade muutmise otsust ning seda protsessi jälgitakse maailmas suure huviga, sest see annaks signaale ka teiste keskpankade tegevuse kohta. Alanud nädalat võibki nimetada panganädalaks, sest aset leiavad nii USA, Jaapani, Suurbritannia, India ja Venemaa keskpankade kohtumised, kus rahapoliitika edasisest toimimisst aimu saab. Jaapani börsi üheks suurimaks tõusjaks oli Yahoo Japan 5,6 protsendiga.

Täna antakse Euroopas tulemuste kogupauk, tulemused teatavad Heineken, Air Liquide, Credit Suisse, Deutsche Lufthansa ja paljud teised. USA börsilt on oodata huvitavamaid tulemusi homme, kui oma näitajad avaldavad Apple ja Baidu. Ka Balti börsi investorid peavad ootama homseni – siis annavad oma tulemused teada Ekspress Grupp ja Klaipedos Nafta.

Börsilanguse jätkamist keset tulemuste hooaega signaliseerisid nii Euroopa kui ka USA futuurid. Bloombergi andmetel tekitab praegu langust asjaolu, et kuigi ettevõtete tulemused on valdavas enamuses head, siis analüütikute ootused on veel paremad ja pikalt üliheade tulemustega harjunud investorid hääletavad jalgadega, nagu juhtus eelmisel nädalal Facebookiga.