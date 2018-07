S&P ekstöötaja loob Põhjalas uut reitinguagentuuri

Äripäev 30. juuli 2018, 13:53

Kui ettevõte tahab saada kvaliteedimärki krediidireitinguna, siis tuleb praegu turul pöörduda kolme suure ettevõtte poole. Kuid põhjamaades tahab hakata oma reitinguid pakkuma uus ettevõte.

Tegu on Bloombergi andmetel Nordic Credit Ratingsi-nimelise ettevõttega, mis sai äsja Euroopa turujärelevalveametilt tegevusloa. Asja teeb põnevaks see, et uut ettevõtet hakkab juhtima Gustav Liedgren, kes on endine S&P töötaja. Ettevõte ise kuulub suures osas Skandinaavia suurpankadele ja pensionifondidele. Ligi viieprotsendine osalus on seal näiteks Danske Bankil, Svenska Handelsbankenil, OMX Treasury Eurol ja paljudel teistel.

Pakkumine suunatakse Põhjala väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis on „täna ilma reitinguta“. Krediidireiting tähistab seda, kui hästi tuleb ettevõte tulevikus toime oma laenukohustuste täitmisega. Sellega läheb uus ettevõte otsesesse konkurentsi Moody´se, Fitch Ratingsi ja S&P Global Ratingsiga.

Ühes reitinguga pääseksid ettevõtted lihtsamini laenurahale ligi – selline on NCR plaan. Kui praegu sõltuvad ettevõtted eelkõige pankadest, siis tulevikus saaksid nad Liedgreni hinnangul lihtsamini näiteks võlakirju välja anda. Uue reitinguagentuuri sihtgrupiks nimetas ta ettevõtteid, kellel on bilansis kuni miljardi euro väärtuses võlga.