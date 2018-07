Venemaa on müünud enamiku oma USA võlakirjadest maha, kirjutab CNBC.

Vahemikus märtsist maini vähenes USA võlakirjade hulk Venemaa portfellis 84% võrra, 14,9 miljardi dollarini. Venemaa tegi võlakirjad rahaks ajal, kui USA valitsuse 10aastaste võlakirjade intressimäär oli viimase seitsme aasta kõrgeim.

Rahablogide autorid leiavad, et seesugune näitaja on kurjakuulutav, ent analüütikud arvavad hoopis, et Venemaa on võlakirju maha müünud sanktsioonide tõttu või tahab oma portfelli uuendada.

Rayomond Jamesi võlakirjaekspert Kevin Giddis ütles, et kuigi Venemaa otsus võlakirju müüa on märkimisväärne, ei oma see laias plaanis siiski suurt tähtsust, kuivõrd USA võlakirjade turg on väärt triljoneid dollareid. Giddis märkis, et hoopis märkimisväärsem oleks olnud, kui müüjaks oleks olnud kas Jaapan või Hiina.