Credit Suisse’i kasum kahekordistus

Kuigi Credit Suisse'i täna avaldatud kvartalitulemustes seisab, et panga kasum tõusis teises kvartalis veidi enam kui kaks korda, annab globaalne ebakindlus siiski põhjust muretsemiseks.

Credit Suisse’i juht Tidjane Thiam ütles, et aasta teises kvartalis näitas pank tugevaid tulemusi, kuna saavutada õnnestus viimase 12 kuu kõrgeim maksueelne kasum. Järgmisi aastaid vaadates ütles Thiam, et pank püüab jätkuvalt panustada kasumlikkuse tõusule.

Samas nentis Credit Suisse, et globaalsed pinged ning rahapoliitika muutused võivad klientide enesekindlust mõjutada ning see avaldub ka panga majandustulemustes.

Panga aktsia on hoolimata ambitsioonikatest eesmärkidest aga olnud tänavu suure surve all. Viimase aastaga on aktsia 9% miinuses. Tulemuste peale on täna aktsia aga 2,2% tõusnud.