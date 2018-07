Euroala majanduse tervis püsib hea

Euroala majanduskasv on endiselt päris hea tervise juures, vahendab Bloomberg.

Euroala inflatsioon jäi juulis 2,1% ning majanduskasv teises kvartalis 0,3% juurde. Ühtlasi kasvas euroala majandus kuuendat aastat järjest, kuigi seekord oli kasv viimase kahe aasta väikseim. Inflatsioon püsib jätkuvalt Euroopa Keskpanga eesmärgist ehk 2%st veidi kõrgemal. Inflatsiooni on aidanud tõsta energia kõrgem hind. Töötuse määr on endiselt viimase kümne aasta madalaim, 8,3%.

Euroala majanduse käekäiku vaadates selgub, et täide läksid Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi sõnad, kui ta ütles, et esimese kvartali laisavõitu majanduskasv on üle kandunud ka aasta teise veerandisse.

Euroala sisenõudlus näib olevat praegu hea, sest inimeste palgad on tõusnud ja töötuse määr on madal. Samas ei saa arvestamata jätta hirmu protektsionismi ning tollitüli ees, mida, tõsi küll, Euroopa Keskpank majanduse ühe ohuna eraldi välja toonud pole. Siiski tasub märkida, et möödunud aastal oli euroala riikide eksport viimase kümne aasta tugevaim.