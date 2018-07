Klaipedos Nafta kasvatas kasumit

Äripäev 31. juuli 2018, 13:07

Leedu ettevõte Klaipedos Nafta avaldas täna poolaasta tulemused, millele aktsia reageeris paariprotsendise tõusuga.

Kuue kuu tulemustest lähtub, et käive on tõusnud peaaegu protsendi võrra, 52,7 miljonile eurole, puhaskasum aga lausa 38 protsenti 10,2 miljonile eurole. Võlg on pisut vähenenud: 20,1 miljonilt 19,5 miljonile eurole.

Klaipedos Nafta finantsjuht Jonas Lenkðas teatas, et head tulemused saavutati „negatiivseid faktoreid vältides“. Kasv tuleb suuresti ka ettevõttesisestest kärpeprogrammidest. Kokku haldasid Klaipeda ja Subaciuse terminalid poole aastaga 3,59 miljonit tonni naftatooteid. Kusjuures transiidikäibe kasv tuli suures osas tänu Valgevenele. Üldolukorrast tõi Lenkðas välja, et Läänemere idarannikul transiidi maht väheneb ning näiteks LNG-terminalis kahanes maht 7 protsendi jagu, 4,5 miljonile MWh-le, siis Klaipedos Naftale on abiks tooraine kõrgem hind.

Aktsia reageeris teatele 2,3% tõusuga, väärtpaber kallines 0,54 eurole ning lõunaks oli tegu ühe Balti börside enimkaubeldud aktsiaga.